Der Münchner Kunsthistoriker Georg Laue ist einer der führenden Experten für Wunderkammern. In seinem Geschäft in der Schellingstraße versammelt er Preziosen aus der Renaissance und dem Barock

Von Evelyn Vogel

Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll in diesem Schatzkästchen, der Kunstkammer von Georg Laue in der Münchner Schellingstraße. Da stehen fein mit Gold- und Silberschmiedearbeiten verzierte Gefäße aus Horn, Perlmutt, Bergkristall und Kokosnuss in reich mit Intarsien eingelegten Schränken. Geschnitzte Figuren aus Elfenbein, Koralle und Bernstein sind liebevoll in modernen Kunstkammerregalen arrangiert. Der Blick fällt auf Globen, Zeitmesser und Vanitassymbole, Nautiluspokale und mit Edelmetall und Perlen gefasste Straußeneier, aber auch Gebrauchsgegenstände wie Vorlegebestecke, Kerzenständer und Porzellan liegen aus. Alles natürlich feinst verarbeitet und verziert, dass man sich kaum trauen würde, es tatsächlich bei Tisch zu verwenden. An den in schlichtem Grau gestrichenen Wänden hängen Bilder von Alten Meistern, in der Ecke ragt ein weiß schimmernder Narwalzahn mannshoch empor, unter der reich verzierten Stuckdecke hängt ein Krokodil.

Tatsächlich ein echtes, vier Meter langes Nilkrokodil. Denn auch Tierpräparate gehören in die Kunst- und Wunderkammern, die die Spätrenaissance und das Barock hervorgebracht haben. Und das ist bei Georg Laue, dessen Kunstkammer weltweit bekannt ist und der Museen wie Sammler berät, nicht anders. "Das Krokodil war Liebe auf den ersten Blick", erinnert sich der 51-Jährige. Seit Laue 1997 seine Kunstkammer gegründet hat, hängt es unter der Decke. Natürlich unverkäuflich. Und en miniature ist es auch das Aushängeschild der Kunstkammer. In einem Antiquariat hat er es vor Jahrzehnten entdeckt, der Schwanz war abgeschraubt, weil es sonst nicht reingepasst hätte. "Das Krokodil hat mich immer begleitet", erzählt er, "es hing schon in meiner Studentenbude".

Studiert hat er Kunstgeschichte, Ethnologie und Kirchengeschichte. Nach dem Abitur tingelte er mit einem alten Bus durch die Welt. Die erste Reise sollte bis Kapstadt gehen, war aber im Südsudan zu Ende, wo ein Bürgerkrieg tobte. Die zweite führte ihn bis in den Jemen. Zeitweilig mit dabei waren zwei, die heute in der zeitgenössischen Kunst zu Hause sind: die Münchner Galeristen Florian Sundheimer und Matthias Kunz. Seine Liebe zu Kunstkammern hat Georg Laue aber von seinem Vater geerbt, der seit 1960 eine Kunsthandlung in München führte. Seine Kindheit habe er "bei Papa im Laden" verbracht.

Wunderkammern stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Wer etwas auf sich hielt, ob Fürsten und Adlige, wohlhabende Bürger und erfolgreiche Gelehrte, sammelte solche Objekte. Eine der bekanntesten Sammlungen war die der sächsischen Kurfürsten, die sich heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden befindet. Aber auch Wien und Sankt Petersburg verfügten über solche Schatzkästchen. Dabei wurde nicht zwischen Naturalien und Artefakten oder Kunst und Handwerk unterschieden. Ausschlaggebend war der Reiz, den Raritäten und Kuriositäten ausübten.

Unterschieden wurde in der Regel zwischen Naturalien (Naturalia), außereuropäischen Gegenständen (Exotica), wissenschaftlichen Instrumenten (Scientifica), Wunderwerken (Mirabilia) und Kunstobjekten (Artificalia). Dabei wurden auch Materialien verwendet, die heute nicht wertvoll erscheinen, die damals aber als kostbar galten, weil sie aus entlegenen Regionen dieser Welt kamen. Beispielsweise die unzähligen Gefäße aus Kokosnüssen, deren Schalen mit aufwendigen Schnitzereien verziert und mit Gold- oder Silberschmiedearbeiten versehen wurden. Für Laue ist nicht nur der Wert ausschlaggebend. "Es ist der Wow-Moment, der den Kick ausmacht, etwas zu finden, das ich gar nicht gesucht habe", erzählt er.

Doch viele Objekte sind entweder auf Grund ihres Materials oder der aufwendigen Bearbeitung wertvoll. Mitunter beides. Laue besitzt beispielsweise ein Schachspiel aus Bernstein, es stammt aus Danzig vermutlich dem Jahr 1690, das zusammen mit dem Schachbrett und der darin enthaltenen Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Figuren, so exquisit ist, dass er darüber ein ganzes Buch geschrieben hat. Überhaupt die Bücher. Seit fast 20 Jahren bringt er aufwendig gestaltete Katalogbücher heraus. "Viele davon sind selbst zu Sammlerobjekten geworden und längst vergriffen", erzählt Laue nicht ohne Stolz. Elf Bände gibt es mittlerweile. Vor zwei Jahren begann Laue zudem mit einer Publikationsreihe, deren Bände einzelnen Kunstwerken oder Künstlern gewidmet sind.

Auch als Ausstellungsmacher ist Georg Laue, der einst auch gemeinsam mit Konrad Bernheimer die Münchner Messe für Alte Kunst, die Highlights, gegründet hat, erfolgreich. Er stellt bei den wichtigsten Kunstmessen für Alte Kunst weltweit aus, wird im Oktober auf der Frieze Masters in London und auf der Tefaf in New York dabei sein, und sitzt bei der Tefaf in Maastrich und New York seit diesem Jahr im Board. "Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung." Er ist Mitglied im Freundeskreis des Bayerischen Nationalmuseums und im Stiftungsrat der Eres-Stiftung, und hat in Dresden den Förderverein des Grünen Gewölbes mitgegründet. Außerdem betreut er in Berlin die Wunderkammer Olbrich, die er auch aufgebaut hat. Und schließlich interessiert er sich auch für zeitgenössische Kunst und hat Ausstellungen kuratiert, die Alte und neuere Kunst verbindet.

Zeitgenössisches sammle er aber nicht, "ich kaufe nur hin und wieder etwas, wenn es mich interessiert", sagt er. Bei ihm zu Hause - er ist verheiratet und hat zwei Kinder - sehe es "recht normal" aus. Sein Lieblingsobjekt ist übrigens ein Bernsteinhumpen von Jacob Heise, entstanden um 1650 in Königsberg. Das Gegenstück aus der Sammlung Rothschild befindet sich im British Museum. Und was denkt der Bernstein-Spezialist über das berühmte Bernsteinzimmer? "Das wurde in Königsberg zerstört." Davon sei er überzeugt.

Arte zeigt am 23. September um 15.40 Uhr eine Dokumentation über Georg Laues Kunstkammer