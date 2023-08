Samantha Fox:"Ehrlich gesagt gründet meine Karriere auf einer Lüge"

Von Andreas Kunz

In den Achtzigern verkaufte Samantha Fox ("Touch Me") 30 Millionen Platten. Außerdem war sie das wohl bekannteste Seite-3-Girl der Welt. Dann betrogen sie ihre Manager, Ex-Freunde und der eigene Vater um Millionen. Und irgendwann outete sich Fox als lesbisch. 2015 starb ihre große Liebe und langjährige Managerin an Krebs, seit vergangenem Jahr ist Fox, 57, wieder verheiratet. Im August geht sie auf US-Tour, in England ist sie ein beliebter Gast von TV-Shows, derzeit bei "Celebrity Masterchef". Im Interview ist Fox vergnügt und bodenständig, ihre Stimme rau, die Antworten sprudeln nur so aus ihr heraus.