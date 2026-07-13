Der neuseeländische Schauspieler und Regisseur Sam Neill ist gestorben. Das gab seine Familie am Montag bei Instagram bekannt. In der Mitteilung heißt es, Neill sei im Kreise seiner Familie und „mit jener Würde, die sein ganzes Leben geprägt hat“ gestorben. Der Verlust sei plötzlich und unerwartet gekommen.
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In der Vergangenheit war Neill an Blutkrebs erkrankt. In der Mitteilung der Familie heißt es aber, der Schauspieler sei zuletzt krebsfrei gewesen.
Sam Neill hatte 1993 durch seine Rolle als Paläontologe Dr. Alan Grant in dem Steven-Spielberg-Erfolg „Jurassic Park“ weltweite Bekanntheit erlangt.
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