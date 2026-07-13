Die coolen Hollywood-Jungs, das waren in den ersten knapp 100 Jahren der Filmgeschichte immer die, die sich die Sonnenbrillen aufsetzten. Dann kam Sam Neill. Und er setzte sich die Sonnenbrille ab, wie es vor und nach ihm nie wieder jemand auf der Kinoleinwand getan hat. 1993 war das, als er den nerdigen Paläontologen Dr. Alan Grant spielte, in Steven Spielbergs Meisterstück „Jurassic Park“. Der Film, in dem die Dinosaurier wieder auferstehen. Die Spezialeffekte, die analogen, vor allem aber die digitalen, waren damals schon gut, aber eben noch nicht sehr gut. Weshalb Spielberg genau wusste, dass die Qualität der Action der Dinos abhängig war von der Qualität der Reaktion der Schauspieler.