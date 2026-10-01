Mark Zuckerberg schweigt, Elon Musk pöbelt, und Amazon cancelt einen Kinostart: Warum das Silicon Valley wegen drei Kinofilmen den Machtkampf mit Hollywood sucht – und wer ihn verlieren könnte.

Vor ein paar Monaten landete eine Mail in Mark Zuckerbergs Postfach, bei deren Eintreffen man gern seine Reaktion gesehen hätte. Sie stammte vom Schauspieler Jeremy Strong. Der „Succession“-Star spielt Zuckerberg in „The Social Reckoning“. Das Drama startet am 8. Oktober im Kino. Es erzählt von der Ex-Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen, die im Wall Street Journal aussagte, dass Zuckerbergs Firma Wachstum und Profit über den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer gestellt haben soll.