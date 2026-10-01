Zum Hauptinhalt springen

Tech-Branche„Der Algorithmus will nicht, dass du dieses Video siehst“

Lesezeit: 4 Min.

Links: Schauspieler Jeremy Strong als Mark Zuckerberg in „The Social Reckoning“. Rechts: Der Original-Zuckerberg.
Links: Schauspieler Jeremy Strong als Mark Zuckerberg in „The Social Reckoning“. Rechts: Der Original-Zuckerberg.
Mauritius/Alamy /Landmark Media/Imago/Xinhua; Collage: SZ

Mark Zuckerberg schweigt, Elon Musk pöbelt, und Amazon cancelt einen Kinostart: Warum das Silicon Valley wegen drei Kinofilmen den Machtkampf mit Hollywood sucht – und wer ihn verlieren könnte.

Von David Steinitz

SZ bei Google bevorzugen

Vor ein paar Monaten landete eine Mail in Mark Zuckerbergs Postfach, bei deren Eintreffen man gern seine Reaktion gesehen hätte. Sie stammte vom Schauspieler Jeremy Strong. Der „Succession“-Star spielt Zuckerberg in „The Social Reckoning“. Das Drama startet am 8. Oktober im Kino. Es erzählt von der Ex-Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen, die im Wall Street Journal aussagte, dass Zuckerbergs Firma Wachstum und Profit über den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer gestellt haben soll.

Zur SZ-Startseite

Kino
:Ist das Tom Cruise? Ja, leider

In der Weltuntergangskomödie „Digger“ will er mal so richtig schön verrückt sein, und das geht völlig in die Hose. Da kann auch Co-Star Sandra Hüller nichts mehr retten.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite