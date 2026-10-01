Vor ein paar Monaten landete eine Mail in Mark Zuckerbergs Postfach, bei deren Eintreffen man gern seine Reaktion gesehen hätte. Sie stammte vom Schauspieler Jeremy Strong. Der „Succession“-Star spielt Zuckerberg in „The Social Reckoning“. Das Drama startet am 8. Oktober im Kino. Es erzählt von der Ex-Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen, die im Wall Street Journal aussagte, dass Zuckerbergs Firma Wachstum und Profit über den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer gestellt haben soll.
Tech-Branche„Der Algorithmus will nicht, dass du dieses Video siehst“
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Mark Zuckerberg schweigt, Elon Musk pöbelt, und Amazon cancelt einen Kinostart: Warum das Silicon Valley wegen drei Kinofilmen den Machtkampf mit Hollywood sucht – und wer ihn verlieren könnte.
Von David Steinitz
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