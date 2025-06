Von Egbert Tholl

Myrrha hat eine Not, sie begehrt ihren Vater. Ihr Vater ist ein ziemlich cooler Typ, der sie sehr gern hat, aber halt nur als Tochter. Lea Desandre singt von einem Sturm, der nicht auf dem Meer, sondern in Myrrhas Innerem tobt. Ihr Vater lässt indes vier Verehrer antanzen, antanzen im Wortsinn, agile Kerle in Anzügen, die sich ins Zeug legen, aber nichts erreichen. Myrrha schmeißt sie raus, aus dem Hotelzimmer, in dem mehr oder weniger dieser Abend spielt. Die Geschichte von Myrrha und ihrem Vater ist 2000 Jahre alt, Ovid hat sie aufgeschrieben. Jetzt ist sie Oper geworden, als Teil des Pasticcios „Hotel Metamorphosis“, das sich der Regisseur Barrie Kosky und der Dramaturg Olaf A. Schmitt für die Salzburger Pfingstfestspiele ausgedacht haben.