9. August 2018, 20:36 Uhr Salzburger Festspiele Selektion bei der Friedhofsfahrt

Alte Bekannte aus Kindertagen: Der Comedian Dovele Grinstein (Samuel Finzi) trifft in seinem Publikum unerhofft auf Pitz (Mavie Hörbiger).

Dušan David Pařízek und Samuel Finzi gelingt mit der Bühnenadaption von David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" in Salzburg leider nur ein klammer Witz.

Von Christine Dössel

Kommt ein Mann auf die Bühne und macht das Publikum an. Attestiert der einen Dame "Botox de Luxe", verspottet eine andere wegen ihrer doppelten Kinnpartie und gratuliert einer dritten für ihre Brustverkleinerung, "obwohl, die ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen". Also er persönlich hätte dem Chirurgen die Hände abgehackt. Sein gehetzter Hassblick schweift durchs Publikum, das er alsbald zu einer Mitmachnummer animiert, während er selbst den sterbenden Witz-Cowboy gibt - nicht ohne sich vorher sein Gesicht an der hinter ...