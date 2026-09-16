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Salzburger FestspieleÜberraschung auf der Zielgeraden

Lesezeit: 3 Min.

Peter de Caluwe, der künftige Intendant der Salzburger Festspiele.
Peter de Caluwe, der künftige Intendant der Salzburger Festspiele.
IMAGO/Christophe Licoppe/Photo News

Der belgische Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das als Favorit gehandelte Duo geht leer aus.

Von Egbert Tholl

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Auch wenn die offizielle Pressekonferenz erst am Freitagvormittag stattfindet – was dort verkündet wird, weiß man bereits jetzt: Der belgische Musikmanager und Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das melden die österreichische Nachrichtenagentur APA und der ORF unter Berufung auf das Kuratorium der Festspiele.

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