Auch wenn die offizielle Pressekonferenz erst am Freitagvormittag stattfindet – was dort verkündet wird, weiß man bereits jetzt: Der belgische Musikmanager und Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das melden die österreichische Nachrichtenagentur APA und der ORF unter Berufung auf das Kuratorium der Festspiele.
Salzburger FestspieleÜberraschung auf der Zielgeraden
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Der belgische Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das als Favorit gehandelte Duo geht leer aus.
Von Egbert Tholl
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