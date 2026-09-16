Der belgische Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das als Favorit gehandelte Duo geht leer aus.

Auch wenn die offizielle Pressekonferenz erst am Freitagvormittag stattfindet – was dort verkündet wird, weiß man bereits jetzt: Der belgische Musikmanager und Opernintendant Peter de Caluwe wird neuer Intendant der Salzburger Festspiele. Das melden die österreichische Nachrichtenagentur APA und der ORF unter Berufung auf das Kuratorium der Festspiele.