Weltberühmt in Österreich

Lars Eidinger und Verena Altenberger sind ein grandioses Paar, das Publikum kriegt wieder mal Schnappatmung in Salzburg: Der "Jedermann" ist unerschütterlich.

Von Christine Dössel

Am Morgen nach der "Jedermann"-Premiere bei den Salzburger Festspielen hat sich der österreichische Ex-Kanzler Christian Kern mal richtig was getraut. "Der Jedermann-Hype ist mir seit jeher unbegreiflich", zündelte der ehemalige SPÖ-Politiker auf Twitter. "Das Stück ist ein seichter bigotter Stoff. Unrettbar. Jeder Online-Yoga-Einsteigerkurs hat mehr Tiefgang." Na servas. Da beschmutzte einer bewusst ein nationales Denkmal, denn Hugo von Hofmannsthals seit 1920 auf dem Salzburger Domplatz aufgeführtes "geistlich Spiel" ist in Österreich nicht nur Kult, sondern Kulturgut, um nicht zu sagen: eine heilige Kuh. Das Echo auf Twitter war entsprechend groß und hallte durch die österreichische Medienlandschaft. Wobei der Unkenrufer erstaunlich viele zustimmende Kommentare erhielt, nach dem Motto: "Endlich sagt's mal wer." Und sogar ein Einheimischer.