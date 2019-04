5. April 2019, 18:44 Uhr Salzburg Reine Gefühlssache

Christian Thielemann, Nikolaus Bachler und die Osterfestspiele

Von Egbert Tholl, München/Salzburg

Christian Thielemann kann durchaus unverblümt sein. Stellt man ihm zur richtigen Zeit die richtige Frage, kann man sich über eine kernige Antwort freuen. Im Laufe dieser Woche tat dies die FAZ, die von Thielemann wissen wollte, wie dieser zu Nikolaus Bachler stehe. Bachler soll als Nachfolger von Peter Ruzicka, dessen Vertrag 2020 ausläuft, vom 1. Juli 2020 an als kaufmännischer Geschäftsführer und dann von der Saison 2022 an als Intendant die Salzburger Osterfestspiele leiten. Bachler ist bis 2021 noch Intendant der Bayerischen Staatsoper; der Salzburger Posten käme als langsame Vorbereitung auf den Ruhestand also gerade recht.

Noch bevor im Herbst vergangenen Jahres der Aufsichtsrat der Osterfestspiele den Bachler-Plan bekannt gab, schrieb Thielemann an die Aufsichtsratsvorsitzende Sarah Wedl-Wilson: "Mit Herrn Bachler wird es nichts. Wenn die Politiker ihn wollen, muss ich gehen." So zitierten ihn genüsslich die österreichischen Zeitungen, die Ende des vergangenen Jahres mit der Theorie nachlegten, es könne ein Geheimplan existieren, Thielemann wegzuekeln, um dann Bachler zusammen mit Kirill Petrenko zu installieren.

Thielemann ist der künstlerische Leiter der Osterfestspiele, die von ihm geleitete Staatskapelle Dresden das Festivalorchester. Petrenko wiederum ist von der kommenden Saison an Chef der Berliner Philharmoniker, bleibt daneben noch ein Jahr der Münchner Generalmusikdirektor, von der Saison 2020/21 an ist er an der Bayerischen Staatsoper nur noch Gast. Nun weiß Thielemann als Wagner-Kenner, dass man auf dieser Welt nichts ist ohne Verträge. Seiner mit Salzburg läuft, eben verlängert, bis 2022, die Berliner Philharmoniker haben ebenso den ihrigen mit dem Festspielhaus Baden-Baden verlängert - dort finden die Osterfestspiele gleichzeitig mit Salzburg statt. Auch dieser Vertrag läuft bis 2022, dem Jahr, in dem Bachler und Thielemann in Salzburg aufeinandertreffen könnten.

Während Nikolaus Bachler auf alle Fragen zu Salzburg lächelnd schweigt, konstatierte Thielemann, der eben seinen 60. Geburtstag feierte, im oben erwähnten Interview: "Ach, manchmal haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Menschen zusammenpassen, und manchmal, dass Sie nicht zusammenpassen." Tatsächlich kann man sich schwer vorstellen, Bachler gäbe neben einem künstlerisch leitenden Musikchef den Intendanten. Und sei es nur ein Jahr.