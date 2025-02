In den USA steht seit diesem Dienstag Hadi Matar vor Gericht – der Mann, der auf Salman Rushdie einstach. Der Schriftsteller sagt am ersten Tag überraschend selbst aus.

Von Peter Burghardt, Washington

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Salman Rushdie diesen Vortrag halten wollte. An der Chautauqua Institution im Westen des Bundesstaats New York, 12. August 2022, sollte es um die USA als Zufluchtsort für bedrohte Schriftsteller gehen. Kurz vor Beginn fiel ein junger Mann auf der Bühne über Rushdie her und stach mehr als ein Dutzend Mal auf ihn ein – der US-britische Autor überlebte schwer verletzt und trägt seither ein dunkles Brillenglas oder eine Augenklappe über dem rechten, zerstörten Auge.