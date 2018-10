10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Saisonplanung Über Leben

Das Jewish Chamber Orchestra mit aufregenden Konzerten

Von Egbert Tholl

Erst einmal erklärt Daniel Grossmann, der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich, die Sache mit den Namen. Plural, weil es das Motto der nun beginnenden Spielzeit auch betrifft, "Grüß G-tt". Im Jüdischen ist es verboten, den Namen Gottes auszuschreiben. Gleichzeitig wolle man das Publikum begrüßen wie auch das neue Jahr - das Neujahrskonzert am 21. Oktober im Prinzregententheater präsentiert auch zwei herausragende Kantoren. Bislang hieß das Orchester ja nach dem Ort seiner Gründung, dem Jüdischen Zentrum am St.-Jakobs-Platz. Der nun englische Titel verweist stärker auf die Inhalte, er trägt der Reisetätigkeit des Orchesters Rechnung und will ein wenig von dem Flair der Leichtigkeit erzeugen, mit der jüdische Kultur beispielsweise in New York blüht.

Eine Leichtigkeit hat sicherlich die Aufführung zweier Operetten von Jacques Offenbach zu dessen 200. Geburtstag im Februar 2019 in den Kammerspielen. Annähernd unbekannte Stücke, in einem geht es um einen Kontrabassisten und einen Menschenfresser. Überhaupt werden die Kammerspiele immer stärker zum Spielort des Orchesters, über die Stummfilmreihe hinaus. Die wird am 9. April fortgesetzt mit dem expressionistischen Meisterwerk "Nerven" von Robert Reinert, für das Richard Ruzicka eine neue, experimentelle Musik schreibt. In den Kammerspielen findet auch der Großteil des Festivals zum 100. Geburtstag von Mieczysław Weinberg im Mai statt. Im März geht das Orchester mit frühen Liedern von Gustav Mahler auf Landpartie zu Synagogen in Bayern und Baden-Württemberg, wo gerade in kleinen Orten viele Synagogen die Reichspogromnacht überlebt haben.

Das vielleicht wichtigste Konzert findet am 11. Dezember im Jüdischen Zentrum statt. Da wird Alain Resnais' Film "Nacht und Nebel" über den Wahnsinn der Judenvernichtung durch die Nazis gezeigt, das Orchester spielt Hanns Eislers Musik, und die Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf spricht vor dem Publikum, das, so Grossmanns Wunsch, vor allem aus Jugendlichen bestehen soll.