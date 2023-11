Von Moritz Baumstieger

Auf der Habenseite standen für die frisch von ihren bisherigen politischen Lebensabschnittspartnern geschiedene Sahra Wagenknecht um kurz nach Mitternacht etwa zwanzig Minuten, in denen sie exklusiv Werbung für ihren Parteigründungsverein machen durfte. Der Jingle lautete in mehreren Variationen so: Andere kündigen viel an, wir machen es. Politik, die durchdacht und logisch ist. Was für eine Partei, die noch keine Mitglieder, keine Strukturen und keinen Namen hat, dann doch eine recht selbstbewusste Ankündigung ist.