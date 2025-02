„Wir sind untröstlich, dass die glorreiche Roberta Flack heute Morgen verstorben ist“, zitiert unter anderem der britische Guardian aus einem Statement. "Sie starb friedlich im Kreise ihrer Familie. Roberta durchbrach Grenzen und Rekorde. Sie war auch eine stolze Lehrmeisterin", heißt es darin weiter. Zu ihren größten Hits zählten die Titel „The First Time Ever I Saw Your Face“, „Killing Me Softly with His Song“, und „Running“.

Geboren wurde Flack 1937 in Black Mountain, North Carolina. Ihre Eltern galten als musikalisch, so war ihre Mutter Organistin im Kirchenchor und brachte ihrer Tochter früh religiöse und klassische Musik nahe. Flack fing mit neun an, Klavier zu spielen, mit nur 15 Jahren wurde sie laut Guardian mit einem Vollstipendium an der Howard University zugelassen – als eine der „jüngsten Studentinnen in der Geschichte der Schule“, wie es heißt.

Eigentlich wollte die hochbegabte Studentin Konzertpianistin werden, aber dies war für eine schwarze Frau zu dieser Zeit undenkbar. Also studierte Flack auch Pädagogik, wurde Musiklehrerin, und gab dann Konzerte für ihre Schülerinnen und Schüler. Dabei ging es ihr immer darum, die Freude an der Musik an andere weiterzugeben.

Hilfe bei ihrem großen Durchbruch bekam sie zufälligerweise von Schauspieler Clint Eastwood. Der hörte ihren Song „The First Time Ever I Saw Your Face“ im Autoradio und war wie elektrisiert: Diese sehnsüchtige Pianoballade wollte er unbedingt für sein Regiedebüt „Sadistico“ von 1971 verwenden - und zwar in voller Länge.

Der bereits zwei Jahre zuvor aufgenommene Song eroberte prompt die Charts. Die bislang nur Insidern bekannte Interpretin gewann 1973 ihren ersten Grammy und eine unvergleichliche Karriere kam in Gang.

Ihren größten Hit landete Flack mit „Killing Me Softly With His Song“. Für diese Coverversion eines Songs der Folksängerin Lori Lieberman erhielt sie 1974 ihren zweiten Grammy. In den folgenden Jahren war die Sängerin fast ständig auf Tour, wurde zur omnipräsenten Figur in der US-Musikszene. Legendär ist ihre Zusammenarbeit mit dem früh verstorbenen Soulsänger Donny Hathaway, den sie seit Schulzeiten kennt. Das Duo landete einige Hits, bis zum tragischen Suizid von Hathaway im Januar 1980.

Flack hatte bereits im Jahr 2022 bekannt gegeben, dass sie an einer ALS-Nervenkrankheit litt und nicht mehr singen konnte. Sie wurde 88 Jahre alt.