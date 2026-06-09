Frankreich ist in diesen Tagen ein Land in einer Seelenkrise. Der Justiz- und der Innenminister sind in der Defensive, blicken eingeschüchtert in die Kameras. Im Amtssitz des Premierministers folgt eine Krisensitzung auf die andere. Maßnahmen in kürzester Frist werden versprochen, aber diese Ankündigungen sorgen nicht für Genugtuung, sondern fachen die Wut nur weiter an.