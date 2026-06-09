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MissbrauchsvorwürfeFrankreich auf den Barrikaden gegen sexuelle Gewalt

Lesezeit: 4 Min.

Der sehr populäre Künstler Patrick Bruel befindet sich seit Montag in Polizeigewahrsam.
Der sehr populäre Künstler Patrick Bruel befindet sich seit Montag in Polizeigewahrsam. FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Etliche Vorwürfe gegen Sänger Patrick Bruel, der Mord an einer Elfjährigen, 70 000 unbearbeitete Fälle: Eine ganze Nation zürnt mit den eigenen Behörden.

Von Nils Minkmar

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Frankreich ist in diesen Tagen ein Land in einer Seelenkrise. Der Justiz- und der Innenminister sind in der Defensive, blicken eingeschüchtert in die Kameras. Im Amtssitz des Premierministers folgt eine Krisensitzung auf die andere. Maßnahmen in kürzester Frist werden versprochen, aber diese Ankündigungen sorgen nicht für Genugtuung, sondern fachen die Wut nur weiter an.

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