Nach Romeos zweitem Kuss sagt Julia bei Shakespeare: „You kiss by th’ book.“ Romeo küsst sie also „nach der Kunst“ oder „nach der Vorschrift“, wie es in verschiedenen deutschen Übersetzungen heißt. Die Umworbene reibt diesem Romeo unter die Nase – wenn auch eher flirtend als fies –, dass seine Galanterie doch ein bisschen angelesen wirkt.