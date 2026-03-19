Nach Romeos zweitem Kuss sagt Julia bei Shakespeare: „You kiss by th’ book.“ Romeo küsst sie also „nach der Kunst“ oder „nach der Vorschrift“, wie es in verschiedenen deutschen Übersetzungen heißt. Die Umworbene reibt diesem Romeo unter die Nase – wenn auch eher flirtend als fies –, dass seine Galanterie doch ein bisschen angelesen wirkt.
SachbuchAls der Dildo erfunden wurde
Lesezeit: 3 Min.
Mit Pomp und Pragmatismus: Manfred Pfister entführt mit einem famosen Prachtband in die englische Kultur der frühen Neuzeit.
Von Johan Schloemann
Literatur:Zehn Bücher, die den Frühling schöner machen
Großartige Debüts, ein bisschen Sex und die Formel für ein besseres Leben: Lese-Empfehlungen für die ersten warmen Sonnenstrahlen.
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