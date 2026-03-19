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SachbuchAls der Dildo erfunden wurde

Lesezeit: 3 Min.

Imposanter Aufstieg: London 1575.
Imposanter Aufstieg: London 1575. Imago

Mit Pomp und Pragmatismus: Manfred Pfister entführt mit einem famosen Prachtband in die englische Kultur der frühen Neuzeit.

Von Johan Schloemann

Nach Romeos zweitem Kuss sagt Julia bei Shakespeare: „You kiss by th’ book.“ Romeo küsst sie also „nach der Kunst“ oder „nach der Vorschrift“, wie es in verschiedenen deutschen Übersetzungen heißt. Die Umworbene reibt diesem Romeo unter die Nase – wenn auch eher flirtend als fies –, dass seine Galanterie doch ein bisschen angelesen wirkt.

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