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Kinder-SachbuchWie rettet man die Demokratie?

Lesezeit: 2 Min.

Im Klassenzimmer kann man auch Demokratie üben. Bei der Klassensprecherwahl beispielsweise.
Im Klassenzimmer kann man auch Demokratie üben. Bei der Klassensprecherwahl beispielsweise.
Imago/Zoonar.com/Wosunan Photostory

Die AfD gewinnt an Macht, politische Debatten werden hitziger. Wie erklärt man Kindern, was jetzt zu tun ist? Das Sachbuch „Selber denken macht stark!“ liefert ein paar gute Vorschläge.

Von Christine Knödler

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Kinder bekommen mit, was um sie herum derzeit geschieht. Sie spüren die zunehmende soziale Kälte, den Rechtsruck, Rassismus. Sie erleben Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, oft am eigenen Leib. Dem möchte die Autorin, Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Natascha Sagorski etwas entgegensetzen mit ihrem Buch „Selber denken macht stark!“ Untertitel: „Wie du Populismus erkennst und die Demokratie verteidigst“.

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