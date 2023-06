An den Grenzen des Wissens

Singuläre Erscheinung in ihrem Fach: Sabine Hossenfelder lehrt am Zentrum für Mathematische Philosophie der LMU München und betreibt einen Youtube-Kanal mit über 900.000 Abonnenten.

Von Ralf Bönt

Neben der Empfehlung, das neue, zweite Buch der Physikerin Sabine Hossenfelder zu lesen, gibt es noch zwei andere vorab: Man beginne mit dem Nachwort, das mit dem gefühligen, aber an sich nichtssagenden deutschen Titel endet und ihre Absichten sehr gut erklärt. Und man vergegenwärtige sich den Titel der bei Viking in New York erschienenen englischsprachigen Originalausgabe. Übersetzt lautet er allen Ernstes "Existenzielle Physik: Ein wissenschaftlicher Leitfaden zu den größten Fragen des Lebens".