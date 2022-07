Von Kathleen Hildebrand

Vor Kurzem ging ein Foto durchs Internet: Der Hollywood-Schauspieler Ryan Gosling war darauf zu sehen, was selten geworden ist, denn seit einigen Jahren dreht er kaum noch. Ryan Gosling also trägt auf dem Foto eine Jeansweste, darunter ein sehr muskulöser Oberkörper, die Kulisse ist pink. Das Foto war das erste Bild von Gosling in der Rolle von Barbies Boyfriend Ken im "Barbie"-Film von Regisseurin Greta Gerwig, der nächsten Sommer ins Kino kommen soll. In seiner hyperkünstlichen Ästhetik ist es absolut bezwingend, auch wegen Ryan Goslings Haar: Es ist extrem blond.