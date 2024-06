Von Philipp Bovermann

Es heißt, die Erinnerung verkläre die Vergangenheit, um die Menschen nicht einzusperren darin, aber vielleicht ist das nur ein Teil der Wahrheit. Vielleicht erinnert man sich an das Gute auch nur deshalb so intensiv, weil es interessanter ist als das Kleine, Niedrige und Gemeine. Schließt man jedenfalls die Augen und denkt an Ruth Maria Kubitscheks Gesicht, ist da sofort eine Wärme. Die Nachwirkungen eines Lächelns, das man einmal, bei Szenen mit ihr, im Gesicht hatte.