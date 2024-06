"Wollen Sie mal meine Beine sehen?" Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek hat dem deutschen Fernsehen einige unvergessliche Szenen wie diese aus der Serie "Kir Royal" beschert. Erinnerungen an ihre schönsten Filmmomente.

Von Philipp Crone, Franz Kotteder und Christian Mayer

Ruth Maria Kubitschek hat dem deutschen Fernsehen unvergessliche Filmmomente beschert, vor allem in den Serien "Monaco Franze" und "Kir Royal" des Regisseurs Helmut Dietl. Wie sie als Freundin der Hochkultur den Vorstadt-Stenz erträgt, der es mit der Treue nicht so ernst nimmt. Doch Kubitschek, das "Spatzl", weiß sich zu wehren. Auch als Verlegerin Friederike von Unruh in "Kir Royal". Kubitschek verleihe ihren Figuren Stil, Haltung und Grandezza, urteilte im Jahr 2013 die Jury des Bayerischen Fernsehpreises. Hier noch einmal ihre schönsten Szenen.