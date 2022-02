Gastbeitrag von Oxana Matiychuk

Meine Heimatstadt Tscherniwzi/Czernowitz liegt am südwestlichen Zipfel der Ukraine, im nördlichen Teil der historischen Region Bukowina, die EU-Grenze zu Rumänien ist 40 Kilometer von der Stadt entfernt. Unser Zweifamilienhaus steht am Stadtrand, dort, wo früher viele Bukowina-Deutsche lebten, bevor sie 1940 "heim ins Reich" geholt wurden. Man wähnt sich angesichts dieser Lage (noch) in Sicherheit - für den Fall, wenn das schlimmste Szenario eintreten und die russische Armee in die Ukraine einmarschieren sollte. Laut dem "Bild-Einmarschplan" würde das heutige Gebiet Tscherniwzi nicht zum Interessengebiet der russischen Armee gehören. Aber weiß wirklich jemand, was alles zu den Interessen des Kremls gehört?