Man könnte glauben, es gäbe andere Themen, die den Menschen in Russland in diesen Tagen den Schlaf rauben. Der Treffer auf die Kertsch-Brücke etwa. Oder brennende Raffinerien und Tankstellen ohne Benzin. Stattdessen ist es das Scheidungsdrama zweier schwuler Männer, das das Land nunmehr seit zwei Wochen in Atem hält. „Habt ihr denn kein Mitleid?“, klagt eine Nutzerin auf Instagram ironisch: „Es ist drei Uhr in der Nacht! Meint ihr, ich kann jetzt ruhig schlafen gehen und bis morgen warten?“