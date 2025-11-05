Der Dirigent und Pianist Justus Frantz lässt sich im Kreml von Wladimir Putin auszeichnen. Und erinnert in seiner Dankesrede an eine frühere Begegnung mit dem russischen Präsidenten. Die Kritik an seinem Auftritt kann er nicht verstehen.

Der Pianist und Dirigent Justus Frantz hat aus der Hand des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml einen Orden entgegengenommen. Die Anreise muss beschwerlich gewesen sein – für einen 81-Jährigen mit fragiler Gesundheit und unter den Bedingungen westlicher Sanktionen gegen Russland.