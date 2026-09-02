Neulich am Flughafen Leipzig: Auf der Startbahn Süd schmoren zwei Antonows in Wohnblockgröße, Bug und Heck aufgeklappt wie riesige Mäuler. Eine Straße weiter ist die ukrainische Antonow-Vertretung bis auf ein paar Kameras überraschend wenig bewacht, eigentlich ist sie gar nicht bewacht, dabei liegt der Drohnenangriff auf die Antonows erst ein paar Tage zurück, so gut wie alles deutet auf Russland hin.