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Deutsch-russisches VerhältnisVerklärt und unverstanden

Lesezeit: 5 Min.

Projektionen und Fiktionen: Der Moskauer Kreml und die Basilius-Kathedrale in Moskau.
Projektionen und Fiktionen: Der Moskauer Kreml und die Basilius-Kathedrale in Moskau.
Alexander Nemenov/AFP

Die deutsche Debatte über Russland ist auf linker wie rechter Seite ein engagiertes, bisweilen realitätsfernes Selbstgespräch. Das nützt vor allem: Wladimir Putin.

Von Sonja Zekri

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Neulich am Flughafen Leipzig: Auf der Startbahn Süd schmoren zwei Antonows in Wohnblockgröße, Bug und Heck aufgeklappt wie riesige Mäuler. Eine Straße weiter ist die ukrainische Antonow-Vertretung bis auf ein paar Kameras überraschend wenig bewacht, eigentlich ist sie gar nicht bewacht, dabei liegt der Drohnenangriff auf die Antonows erst ein paar Tage zurück, so gut wie alles deutet auf Russland hin.

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Literatur
:Wie lernt man aus der Geschichte?

Edgar Selge unterzeichnete einen offenen Brief gegen Waffenlieferungen in die Ukraine – dann merkte er: Er lag falsch. Ein Treffen mit dem Autor, dessen Roman „Juras letzter Winter“ über einen russischen Jungen auch um diesen Irrtum kreist.

SZ PlusVon Felix Stephan

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