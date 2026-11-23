Russland will nun also nukleare Waffen ins Weltall schießen – und man kann sich wieder einmal fragen, ob Science-Fiction irgendetwas noch nicht vorausgesehen hat.

Gerade eben sah es noch so aus, als ob dort oben, im Weltraum, wenn schon hier unten auf der Erde kaum etwas besser wird, die Hoffnung auf eine schönere, freundlichere, friedlichere Zukunft eine Chance hätte. Neulich ist es Elon Musks Firma Space-X gelungen, die oberste Stufe einer Starship-Rakete sanft und einigermaßen unbeschädigt auf der Erde landen zu lassen. Was, einerseits, genauso aussah wie die Zukunft, die uns die Science-Fiction seit Jahrzehnten versprochen hat.