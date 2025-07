In München soll am Flughafen ein „Rückführungsterminal“ für abgelehnte oder straffällige Asylbewerber gebaut werden. Das ist zugleich: Notwendigkeit und Euphemismus. Sowie der Tiefpunkt für ein einstmals verheißungsvolles Wort.

Von Gerhard Matzig

„Wenn es dann Remigration heißt, dann heißt es eben Remigration.“ In diesem Jahr, im Januar, hat es das Unwort von 2023 auf den Parteitag der AfD und in die Rhetorik von Alice Weidel geschafft. In höhnischer Betonung: Re-mi-gra-tion.