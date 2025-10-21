Zum Hauptinhalt springen

NachrufDer Magier des inneren Plattenbaus

Lesezeit: 3 Min.

Rudolf Horn im Alter von 90 Jahren.
Rudolf Horn im Alter von 90 Jahren. (Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa)

Wie kein anderer hat Rudolf Horn die Wohnungen in der DDR zu visionären Wohnlandschaften im Kleinen gestaltet. Möbelklassiker schuf er nebenbei auch. Nun ist er mit 96 Jahren gestorben.

Von Peter Richter

Könnte sein, dass ausgerechnet die Arbeiten des Möbelgestalters Rudolf Horn zu den Dingen gehören, die den Osten und den Westen Deutschlands bis heute fundamental trennen.

