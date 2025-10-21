Könnte sein, dass ausgerechnet die Arbeiten des Möbelgestalters Rudolf Horn zu den Dingen gehören, die den Osten und den Westen Deutschlands bis heute fundamental trennen.
NachrufDer Magier des inneren Plattenbaus
Wie kein anderer hat Rudolf Horn die Wohnungen in der DDR zu visionären Wohnlandschaften im Kleinen gestaltet. Möbelklassiker schuf er nebenbei auch. Nun ist er mit 96 Jahren gestorben.
Von Peter Richter
