Von Andrian Kreye

Roy Haynes ist gestorben. Sein Spitzname brachte seinen Stil am Schlagzeug auf den Punkt: „Snap Crackle“. Das waren eigentlich zwei der drei Maskottchen des „Rice Crispies“-Frühstücks von Kellogg’s. Snap, Crackle und Pop hießen sie, die perfekte Lautmalerei für dieses Knistern der Puffreiskörner, wenn man die Milch dazuschüttet. Und das war für den Bassisten Al McKibbon in einem beseelten Moment die perfekte Metapher dafür, wie Haynes den Rhythmus eines Stücks aus dem Korsett der Takte befreite und in einen Fluss brachte. Das war Ende der Vierzigerjahre. Der junge Schlagzeuger aus Boston hatte die ersten Nachkriegsjahre in der Band von Lester Young verbracht, dem Saxofonisten, der als Vorreiter der Haltung des Cool gilt und der die ersten Fundamente des Modern Jazz anlegte.