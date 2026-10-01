Über viele Folgen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Rechtsanwalt erleben, der Journalisten verteidigte, die Staatsgeheimnisse veröffentlicht hatten, und Demonstranten, die gegen die Polizei angetreten waren. Lauter Gegner der parlamentarischen Demokratie. Trystan Pütter spielte in der Serie „Babylon Berlin“ diesen Anwalt Hans Litten. Anders als Gereon Rath oder Charlotte Ritter ist Litten keine erfundene Figur, sondern war ein sehr realer Gegner und nach dem Reichstagsbrand ein Opfer der Nationalsozialisten. Er wurde als einer der Ersten festgenommen und musste die Gewaltherrschaft in den Lagern Sonnenburg, Esterwegen und Buchenwald am eigenen Leib erfahren, bis er 1938 nach mehreren Selbstmordversuchen im KZ Dachau starb. Hans Litten war der Anwalt der „Roten Hilfe“.