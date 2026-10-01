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DebatteRechtsstaat auch für Linke

Lesezeit: 3 Min.

Sympathisanten der RAF protestierten 1974 in Dortmund nach dem Tod von Holger Meins.
Sympathisanten der RAF protestierten 1974 in Dortmund nach dem Tod von Holger Meins.
Imago/Klaus Rose

Die „Rote Hilfe“, bei der Elif Eralp Mitglied war, unterstützt linksradikale Straftäter. Ein Blick in die Verfassung und in die Geschichtsbücher erklärt, warum.

Von Willi Winkler

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Über viele Folgen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Rechtsanwalt erleben, der Journalisten verteidigte, die Staatsgeheimnisse veröffentlicht hatten, und Demonstranten, die gegen die Polizei angetreten waren. Lauter Gegner der parlamentarischen Demokratie. Trystan Pütter spielte in der Serie „Babylon Berlin“ diesen Anwalt Hans Litten. Anders als Gereon Rath oder Charlotte Ritter ist Litten keine erfundene Figur, sondern war ein sehr realer Gegner und nach dem Reichstagsbrand ein Opfer der Nationalsozialisten. Er wurde als einer der Ersten festgenommen und musste die Gewaltherrschaft in den Lagern Sonnenburg, Esterwegen und Buchenwald am eigenen Leib erfahren, bis er 1938 nach mehreren Selbstmordversuchen im KZ Dachau starb. Hans Litten war der Anwalt der „Roten Hilfe“.

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Neukölln
:Links, linker, Neukölln

Es gibt die Linke Berlin, und als eine Art Steigerung gibt es noch die Linke Neukölln. Seit ihrem Wahlsieg hört man über sie alle nur das Schlechteste. Zeit, mal hinter all die Warnungen und Beleidigungen und Klischees zu schauen.

SZ PlusVon Markus Balser, Meredith Haaf, Christian Zaschke, Sonja Zekri (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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