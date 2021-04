Abgesang auf eine Welt, in die die Nazis nicht erst eindringen mussten: Kitzingen in den 1930ern.

Wie erinnert man sich von weit weg an den Nationalsozialismus? Rosmarie Waldrop kam 1935 in Kitzingen zur Welt, emigrierte in die USA und wurde zu einer Ikone der experimentellen Lyrik. Jetzt erscheint ihr atemberaubender Familienroman auf Deutsch.

Von Ulrich Rüdenauer

Was aus Karl Martells Tochter geworden sein mag? In die Lokalgeschichtsbücher hat sie es mit einer einzigen folgenreichen Tat geschafft: Um die Mitte des achten Jahrhunderts soll sie aus einem Fenster von Schloss Schwanberg im Unterfränkischen ein Tuch fallen gelassen haben. Sachte segelte es ins Tal hinab, landete, so will es die Legende, im Zweig eines Weinstocks, wo der Hirte Kitz es auflas.