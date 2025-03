AnNa R., die Sängerin des Duos Rosenstolz, ist tot. Das gaben Angehörige auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Demnach sei sie überraschend in Berlin verstorben. AnNa R. wurde 55 Jahre alt.

„Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne“, heißt es in dem Post, der unter anderem vom Drummer der Sängerin, Manne Uhlig, unterzeichnet wurde.

Gemeinsam mit Peter Plate gründete sie 1991 die Band „Rosenstolz“, mit der sie viele Erfolge feierte: Fünf Alben landeten auf Platz eins in den deutschen Charts. Außerdem wurde das Duo für das Engagement gegen Aids mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Berühmt wurde das Duo mit Liedern wie „Gib mir Sonne“ und „Ich bin ich (Wir sind wir)“. Das Album „Das große Leben“ hielt sich zwei Jahre lang in den deutschen Charts. 2012 trennte sich die Band, 2023 brachte AnNa R. ihr erstes Soloalbum heraus, mit dem sie von da an auf Tour war.