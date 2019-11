Die Veranstalter der "Musikfilmtage" in Oberaudorf sind mit dem diesjährigen Kulturpreis des Landkreises Rosenheim ausgezeichnet worden. Im Kursaal von Oberaudorf überreichte der stellvertretende Rosenheimer Landrat Josef Huber den mit 5000 Euro dotierten Kulturpreis an Markus Aicher, den Erfinder der Musikfilmtage. 2008 hatte sich in Oberaudorf ein Förderverein für die Musikfilmtage gegründet, der mittlerweile 130 Mitglieder hat. In diesem Jahr waren mehr als 3000 Besucher zu den 12. Musikfilmtagen gekommen. Neben den Filmleuten wurden in Oberaudorf noch die Klarinettistin Elisabeth Dögerl aus Bad Endorf mit dem Kulturförderpreis (2500 Euro) und das Doppelprojekt "Heiliges Grab" und die Auferstehungsspiele in Aschau mit dem Sonderpreis (1500 Euro) ausgezeichnet.