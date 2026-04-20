Attraktive Schauspieler machen unsympathische Dinge und experimentieren mit Körperflüssigkeiten. Das ist die Kurzzusammenfassung dieses Films. „Rosebush Pruning“ erzählt von einer extrem reichen US-Familie, die im sonnigen Exil in Spanien lebt, und für die der Begriff Luxusverwahrlosung noch zu harmlos ist. Man müsste eher von Luxusdegeneration sprechen.