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KinoAußen schön, innen faul

Lesezeit: 3 Min.

Familienaufstellung: Elle Fanning, Jamie Bell, Callum Turner, Lukas Gage, Riley Keough und Tracy Letts in „Rosebush Pruning“.
Familienaufstellung: Elle Fanning, Jamie Bell, Callum Turner, Lukas Gage, Riley Keough und Tracy Letts in „Rosebush Pruning“. Mubi

Hollywoodstars experimentieren mit Sperma und Menstruationsblut: Der Thriller „Rosebush Pruning“ erzählt von einer reichen Familie und ihren Perversionen. Ein Film, als würde man in einen kandierten Apfel beißen und auf Maden stoßen.

Von David Steinitz

Attraktive Schauspieler machen unsympathische Dinge und experimentieren mit Körperflüssigkeiten. Das ist die Kurzzusammenfassung dieses Films. „Rosebush Pruning“ erzählt von einer extrem reichen US-Familie, die im sonnigen Exil in Spanien lebt, und für die der Begriff Luxusverwahrlosung noch zu harmlos ist. Man müsste eher von Luxusdegeneration sprechen.

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