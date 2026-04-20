Attraktive Schauspieler machen unsympathische Dinge und experimentieren mit Körperflüssigkeiten. Das ist die Kurzzusammenfassung dieses Films. „Rosebush Pruning“ erzählt von einer extrem reichen US-Familie, die im sonnigen Exil in Spanien lebt, und für die der Begriff Luxusverwahrlosung noch zu harmlos ist. Man müsste eher von Luxusdegeneration sprechen.
KinoAußen schön, innen faul
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Hollywoodstars experimentieren mit Sperma und Menstruationsblut: Der Thriller „Rosebush Pruning“ erzählt von einer reichen Familie und ihren Perversionen. Ein Film, als würde man in einen kandierten Apfel beißen und auf Maden stoßen.
Von David Steinitz
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