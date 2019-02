7. Februar 2019, 15:07 Uhr Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher ist tot

Die britische Autorin Rosamunde Pilcher ist an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Pilcher feierte 1987 ihren internationalen Durchbruch mit der Familiensaga "Die Muschelsucher".

Ab 1993 begann das ZDF damit, Pilchers Romanvorlagen zu verfilmen.

Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist im Alter von 94 Jahre gestorben. Das bestätigte ihr Sohn der britischen Tageszeitung The Guardian.

Gegenüber dem Guardian erklärte Pilchers Sohn, dass seine Mutter am vergangenen Sonntag einen Schlaganfall erlitten habe und danach nicht wieder zu Bewusstsein gekommen sei. Die Schriftstellerin, so Robin Pilcher, sei "eine wundervolle, eher alternativ-denkende Mutter" gewesen (...), die viele Leben berührt und beeinflusst hat".

Pilcher, geboren 1924 in Lelant in der englischen Grafschaft Cornwall, begann bereits im Alter von fünfzehn Jahren mit dem Schreiben. Als junge Frau diente sie im Zweiten Weltkrieg für den "Women's Royal Naval Service" unter anderem in Indien. Bereits während ihres Aufenthalts dort publizierte sie in der Zeitschrift "Woman and Home" eine erste Kurzgeschichte.

In der Folge schrieb sie zeitweise unter dem Pseudonym Jane Fraser Kurzgeschichten und Romane, die meist im ländlichen Milieu der britischen "Upper Middle Class" angesiedelt waren und sich in Frauenmagazinen wachsender Beliebtheit erfreuten. Den internationalen Durchbruch schaffte Pilcher, nachdem sie sich auf Anraten ihres Verlags an größeren Romanprojekten versuchte. Ihre Familiensagas "Die Muschelsucher" (1987) und "September" (1990) erreichten Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten und riesige Auflagen.

Ab 1993 begann das ZDF zahlreiche von Pilchers Romanen zu verfilmen, was dem Sender sehr hohe Zuschauerzahlen einbrachte. Pilchers letztes Buch "Wintersonne" erschien im Jahr 2000. Sie selbst habe nie mit dem Erfolg gerechnet, sagte Pilcher einmal: "Ich habe einfach Kurzgeschichten geschrieben, weil ich das geliebt habe."