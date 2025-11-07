In der Einladung zur „privaten und intimen Vorab-Listening-Session“ steht neben dem Dresscode „chic attire“ explizit, sogar mit leicht drohendem Unterton, man müsse Ort und Adresse unter allen Umständen geheim halten. „Um Menschenansammlungen zu vermeiden“, wie präzisiert wird. „Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes, Beschilderung, VIP‘.“ Wenn man dann ankommt, nach Einbruch der Dunkelheit, am konspirativen Ort, sieht man als Erstes die Autos der spanischen Polizei. Die Guàrdia Urbana hat die Straße abgesperrt, Gitter aufgebaut, Leute postiert. Nur so lässt sich die Menschenansammlung aus geschätzt 500 geladenen Gästen im Zaum halten, die – so wie man selbst – zu diesem privaten und intimen Anlass geladen wurden.