Der Film - und Theaterregisseur und Aktivist Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. Zunächst hatte der Stern berichtet, dem RBB wurde die Nachricht aus dem engsten Freundeskreis des Filmemachers bestätigt.

Von Praunheim, der mit bürgerlichem Namen Holger Radtke hieß, hatte erst vor wenigen Tagen seinen langjährigen Lebenspartner geheiratet. Er war einer der Wegbereiter der deutschen Schwulenbewegung.

Mit seiner Filmdokumentation „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ brachte er in den 1970er-Jahren die Diskriminierung von Homosexuellen in die gesellschaftliche Debatte ein. Er schuf mehr als 150 Filme.

