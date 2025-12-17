Es war vermutlich nur eine charmante Lüge, die der Workaholic Rosa von Praunheim kurz vor seinem 80. Geburtstag erzählte. Aber sie beschreibt doch sehr schön sein Wesen und seinen Humor. Praunheim behauptete, er beschäftige einen jungen Mann, der ihm täglich von elf bis 15 Uhr beim Kreativsein zuschauen müsse. Das sei sein Patentrezept gegen Müßiggang: „Manchmal möchte ich lieber Mohrrüben schälen oder mit dem Fahrrad in den Tiergarten fahren, aber wenn jemand bei mir herumsitzt und dafür bezahlt wird, muss ich etwas tun. Das wäre sonst schade.“