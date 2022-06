Die schwule Community mache sich selbst unsichtbar, warf Rosa von Praunheim ihr in seinem Film vor. Szene aus "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt".

Erst klärte der Regisseur Rosa von Praunheim im Fernsehen auf, dann gingen in Münster Homosexuelle auf die Straße. Vor 50 Jahren begann in der Bundesrepublik die Schwulenbewegung.

Von Hans Hütt

Das Wetter am Samstag, dem 29. April 1972, ist diesig, feucht und kalt. Das also ordentlich vermummte Publikum auf dem Platz vor dem alten Rathaus von Münster wirkt missmutig und irritiert. Was sind das für Leute, die da mit seltsamen Parolen auftreten? Das WDR-Archiv hat die O-Töne noch: "Was halten Sie von Homosexuellen?" - "Halte ich gar nichts. Das ist eine Affenschande."