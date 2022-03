Von Jakob Biazza

Der Wald klingt nach Flöten. Flöten, die sich mit Vogelgezwitscher mischen. Dazu ein paar bettwarme Gitarren, eine sanfte, tiefe Trommel. Später dann breite Chöre, vielleicht auch so etwas wie Wolfsgeheul - eine Art Sirenen-Lockruf offenbar. Die Protagonistin in dem Song "Sound of the Forest" fühlt sich vom Klang des Waldes jedenfalls gerufen: "There's no time to wait / Let's run away with wild horses / Following the sound into the woods / into the wild."