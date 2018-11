23. November 2018, 20:22 Uhr "Romeo und Julia" am Gärtnerplatztheater Gefängnis des Fleisches

Geschlechterstereotypen und ihre Aufhebung im Tanz: Zwei Frauen inszenieren "Romeo und Julia" am Gärtnerplatztheater München als Ballett in Zeiten von "Me Too".

Von Sabine Leucht

Schulterpolster wie Stummelflügel, riesige Hintern und obszön geschwollene Oberschenkelmuskeln vergrößern die zarten Körper. Unter diesen sekundären Geschlechtsmerkmals-Prothesen tragen die Tänzer fleischfarbene Bodys, denn Nacktheit ist in Erna Ómarsdóttirs und Halla Ólafsdóttirs "Romeo und Julia" eine durch und durch künstliche Angelegenheit.

Die Konstruiertheit von Körper- und Geschlechterstereotypen zu zeigen, ist den beiden isländischen Choreografinnen und ihrer Kostümbildnerin Sunneva Ása Weisshappel wichtig. Das wird gleich zu Beginn ihrer Uraufführung am Münchner Gärtnerplatztheater klar, wo die wohl bekannteste Liebesgeschichte aller Zeiten mit einem ...