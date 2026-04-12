Die Schnitzeljagd begann Anfang April. In London waren Plakate aufgetaucht, die sehr formlos etwas bewarben, das „The Cockroaches“ hieß. Die Kakerlaken. Es wird im Hintergrund wohl zudem noch etwas Viralmarketing gegeben haben, denn obwohl es eine Handvoll realer Bands dieses Namens gibt, zogen Menschen sehr bald Verbindungen zu einem Konzert, das 1977 stattgefunden hat. Damals spielten The Cockroaches im El Mocambo Club in Toronto, Kanada, eine Show. Und schon damals war das Ganze ein recht gelungener PR-Stunt.