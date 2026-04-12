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Wer zum Teufel Mick Jagger ist? Der Mann in der Mitte. Links von ihm Ron Wood, rechts Keith Richards und im Hintergrund Drummer Steve Jordan.
Wer zum Teufel Mick Jagger ist? Der Mann in der Mitte. Links von ihm Ron Wood, rechts Keith Richards und im Hintergrund Drummer Steve Jordan. Scott Strazzante/Scott Strazzante/San Francisco C

Die „Rolling Stones“ veröffentlichen eine neue Single. Vorerst nur auf Vinyl, und wer die haben wollte, musste eine recht amüsante Schnitzeljagd absolvieren. Eine Rekapitulation.

Von Jakob Biazza

Die Schnitzeljagd begann Anfang April. In London waren Plakate aufgetaucht, die sehr formlos etwas bewarben, das „The Cockroaches“ hieß. Die Kakerlaken. Es wird im Hintergrund wohl zudem noch etwas Viralmarketing gegeben haben, denn obwohl es eine Handvoll realer Bands dieses Namens gibt, zogen Menschen sehr bald Verbindungen zu einem Konzert, das 1977 stattgefunden hat. Damals spielten The Cockroaches im El Mocambo Club in Toronto, Kanada, eine Show. Und schon damals war das Ganze ein recht gelungener PR-Stunt.

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Herbert Grönemeyer, Bananentext-Gott und größter Malocher unter den Phrasenvermeidern dieses Landes, wird 70. Die ARD spendiert ihm dazu eine ziemlich bezaubernde Doku.

SZ PlusVon Jakob Biazza

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