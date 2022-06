Von Willi Winkler

Ein Gerücht war es erst, dann kam die Bestätigung über Youtube, sie haben es in Madrid, wo die Rolling Stones ihre Europa-Tournee am vergangenen Mittwoch begannen, wirklich & wahrhaftig zum ersten Mal live gespielt, "Out of Time", ihr "neues Lied", wie dpa unverzüglich aus dem jaggerschen Spanisch übersetzte und Spiegel online dann getreulich weitermeldete. Ganz so neu ist es nicht, "Out of Time" kam 1966 heraus, und Brian Jones, längst versetzt in den Himmel, wo er sitzet zur Rechten von Jimi Hendrix, dieser Brian Jones schlug damals das Intro auf dem Xylophon, bis Mick Jagger in seinem besten Schnöselton einfiel und seiner Freundin vorhielt, sie sei einfach viel zu lang weg gewesen und habe schon deshalb keine Ahnung, und damit sie's nur wisse: Ihre Zeit sei definitiv abgelaufen, aus, vorbei, schleich dich, Schätzchen.