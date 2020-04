So sehr das Corona-Virus dieser Tage alle Kulturschaffenden trifft, die eigentlich von der Bühne leben, so sehr scheint es auf der anderen Seite auch versteckte Energien freizusetzen: Jeder, der mal eine Gitarre oder einen Plattenteller bedient hat, streamt sich gefühlt täglich ins Netz, Ex-Take-That Gary Barlow versöhnt sich plötzlich per Video-Jamsession mit Robbie Williams - und sogar ganze Festivals werden anstatt von einer 360-Grad-Pyro-Flutlicht-Riesenbühne vom heimischen Sofa aus abgehalten.

An einem solchen, dem Benefiz-Festival "One World: Together at Home", nahmen am vergangenen Samstag auch die Rolling Stones teil, und legen nun - offenbar ebenso isolations-beflügelt - eine neue Single nach, die erste seit acht Jahren. "Living in a Ghosttown" heißt sie, feierte am Donnerstagabend auf Youtube Premiere - und Mick Jagger beteuert trotz des Faust-aufs-Auge-Titels, dass der Song in großen Teilen bereits 2019 bei einer Studio-Session in Los Angeles entstanden sei, weit vor dem Lockdown: "Er wurde nicht für den jetzigen Zustand geschrieben, das war einer dieser verrückten Zufälle", sagte Jagger gegenüber dem Streamingdienst Apple Music, "Es geht um einen Ort, der einst voller Leben war, und nun sozusagen dieses Lebens beraubt wurde."

Neues Album? Jagger hat Zeit

So singt Jagger über hallige Dub-Gitarren-Riffs von einer Stadt voller Musik und Partys ("the air was full of drumming, the sound of cymbals crashing, glasses were all smashing"), in der nunmehr Stille herrsche, Feste nur noch "for one" stattfänden und ihm nichts anderes übrig bliebe, als auf sein Telefon zu starren. Und spätestens bei der Zeile "life was so beautiful, then we all got locked down. Feel like a ghost living in a ghost town" dürfte klar sein, dass Jagger seine prophetischen Zeilen von 2019 wohl doch nachträglich ein wenig modifiziert und auf die aktuelle Lage angepasst hat. Dass sei aber nur im ganz geringen Maß nötig gewesen, sagt Jagger: Er und Gitarrist Keith Richards hätten im Lockdown an den Aufnahmen aus Los Angeles gearbeitet und beschlossen, dass der Song eben genau jetzt veröffentlicht gehöre, woraufhin man ein paar Zeilen umgeschrieben habe.

Dass er und Richards offenbar an neuem Material arbeiten, weckt natürlich Hoffnungen auf ein neues Album. Ihr letztes ("A Bigger Bang") erschien 2005, dennoch will sich Jagger offenbar noch Zeit lassen: "Ich bin da sehr streng mit mir", sagte Jagger dazu im Interview, um dann einen abgenutzten Satz zu sagen, den offenbar jeder Künstler im Pop mindestens einmal im Leben in einen Interview-Recorder diktiert haben muss: "Wenn ich einen Song schreibe, dann muss er großartig sein, gut allein reicht mir nicht." Zumindest dürfte er in seiner "ghost town" und abseits der großen Bühnen gerade mehr als genug Zeit für diesen Perfektionismus haben.