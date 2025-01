Von Max Scharnigg

Die junge Bundesrepublik und die spürbaren Veränderungen in der Häuslichkeit der Menschen bräuchten doch eine Entsprechung im Mobiliar – mit dieser Einschätzung startete der gelernte Polsterer Rolf Benz 1964 sein Unternehmen, er selbst stammte aus einer Familie von Textilproduzenten. Und schon seine erste Kollektion in jenem Jahr zeigte mustergültig, was sich der junge Mann aus dem badischen Nagold unter modernem Wohnen und neuer Sitzkultur vorstellte – „Addiform“, das Debüt-Sofaprogramm, hatte wenige gestalterische Schnörkel und vereinte dafür viel Funktion in sich: Die einzelnen Sitzelemente waren flexibel kombinierbar, das Sofa konnte zum Schlafplatz ausgeklappt werden, diverse Aufstellvarianten waren möglich.