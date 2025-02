Interview von Jakob Biazza

Berlin im Dezember, das Büro von Sony Music, 2010er-Hipness, viele Bürowände aus Glas, auf den Tischen Musikpreise, Spielzeug, Bluetooth-Boxen in allen Marken und Größen. Und dazwischen Roland Kaiser, zeitlose Hipness, oder eben auch nicht. Dürfte ihm prächtig egal sein. Er ist aktuell so populär wie lange nicht – vielleicht sogar wie nie. Es soll um sein neues Album gehen, „Marathon“, das gerade erschienen ist. Um Musik und Entertainment. Um Themen wie Liebe und Anstand, die das sehr gut produzierte und gesungene Werk bestimmen. Und eigentlich mal nicht um Politik. Was nicht klappen wird: „Das ist bei einem Menschen mit einer Geschichte wie meiner kaum möglich.“ Beim Gespräch verzichtet Kaiser – SPD-Mitglied seit 2002, seine Pflegemutter hat schon in der Parteizentrale geputzt, als Willy Brandt noch Kanzler war – auf die Label-Mitarbeiter, die bei solchen Terminen mittlerweile sonst immer dabeisitzen und auf irgendwas aufpassen: „Das bekommen wir allein hin.“