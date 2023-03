Von Jakob Biazza

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters will juristisch gegen die geplanten Absagen seiner Konzerte in Frankfurt am Main und München vorgehen. Diese seien "verfassungswidrig" und "ungerechtfertigt", erklärte das Management des Musikers in London. Und weiter: Sie beruhten "auf der falschen Anschuldigung, Roger Waters sei antisemitisch, was er nicht ist". Waters habe deshalb "seine Anwälte angewiesen, sofort alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese ungerechtfertigte Entscheidung aufzuheben und sicherzustellen, dass sein grundlegendes Menschenrecht auf Meinungsfreiheit geschützt wird".

Waters ist Unterstützer der in Teilen als antisemitisch eingestuften BDS-Bewegung ("Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen"), eine politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Außerdem hat er sich zuletzt immer wieder zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert und dabei Verschwörungsmythen bemüht: "Der wichtigste Grund für westliche Waffenlieferungen an die Ukraine ist sicherlich der Profit der Rüstungsindustrie", raunt er etwa. Dann nannte er Wladimir Putin einen bedächtigen Staatsmann, dem es vor allem darum gehe, Völkermord zu verhindern und Faschisten zu vertreiben.

Waters hat auch Unterstützer: Eric Clapton etwa, aber auch Noam Chomsky

In München sollte deshalb am Dienstag eigentlich der Wirtschaftsausschuss über das Konzert vom 21. Mai beraten. Die Entscheidung wurde aber auf die Vollversammlung des Stadtrats am 22. März vertagt. Neben Bayerns Antisemitismusbeauftragtem Ludwig Spaenle plädierte auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, für eine Absage: "Dass Roger Waters' Hass in München keine Bühne bekommen darf, ist für mich eine Frage der demokratischen Selbstachtung", schrieb sie auf Twitter.

Waters hatte zuletzt allerdings auch Fürsprecher. Auf der Plattform Change.org forderten diverse Musiker, Künstler, Schriftsteller und Journalisten, ihn auftreten zu lassen. Zu den Unterzeichnern gehörten unter anderem Eric Clapton, Peter Ga­briel und Brian Eno - aber auch Intellektuelle wie Noam Chomsky oder der Regisseur und Monty-Python-Komiker Terry Gilliam.

Zumindest in München könnte eine Absage ohnehin schwierig werden. Die städtische Betreibergesellschaft der Olympiahalle hatte in der Vergangenheit betont, es sei rechtlich nicht möglich gewesen, Waters den Mietvertrag zu verweigern. Grundlage ist unter anderem ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Januar 2022, das der Meinungsfreiheit großes Gewicht beimisst.