29. April 2019, 17:59 Uhr Rock'n'Roll Yeah³

Laut ist beautiful: Das Metropolitan Museum feiert die Rolle,die nicht die Musiker im Rock'n'Roll spielen -sondern ihre Instrumente. Das funktioniert. Weil eigentlich gehören E-Gitarren sowieso aufs Feld der Architekturkritik.

Von Peter Richter, New York

Gitarren sind schön, aber wählerisch: "The guitar chose me" sagt Jimmy Page über seine "Number One", mit der er ab 1969 fast alle Songs von Led Zeppelin eingespielt hat, außer "Stairway to heaven", wofür er immer seine Nummer zwei hernahm, die mit dem doppelten Hals. "The guitar chose me", die Gitarre hat sich mich ausgesucht, sagt auch Tom Morello über das Instrument, das den typischen Knarzsound von Rage Against the Machine hervorrief. Und Keith Richards von den Rolling Stones sagt: ...