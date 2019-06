30. Juni 2019, 18:34 Uhr Rock Ergreifende Hymnen

"Band Of Horses" beim Dachauer Musiksommer

Von Dirk Wagner, Dachau

"Das sieht alles verdammt vertraut aus", soll Ben Bridwell, Mastermind der 2004 gegründeten US-amerikanischen Band Of Horses gesagt haben, als er den für sie vorbereiteten Backstagebereich im Hotel neben dem eigentlichen Konzertareal auf dem Rathausplatz betreten hatte. Schließlich hatte seine Band hier schon vor sechs Jahren ihr damals einziges Deutschlandkonzert im Rahmen des Dachauer Musiksommers gespielt.

Der von einem Bauzaun gerahmte Konzertbereich scheint seitdem gewachsen zu sein. Trotzdem ist das Open Air-Konzert in der Altstadt am Freitagabend ausverkauft. Wobei solcher Zulauf nicht nur der Band alleine geschuldet sein muss, sondern auch allgemein dem Ereignis Musiksommer gilt, das der Leiter des Dachauer Kulturamts, Tobias Schneider, schon seit Jahren mit qualitativ hochwertigen und spannenden Künstlern zu besetzen weiß. Solche alljährlich bestätigte Qualitätsgarantie schafft schließlich Vertrauen. Und also gleicht das Treiben in der Altstadt an diesem sommerlichen Wochenende mehr einem Volksfest als einem gewöhnlichen Konzertereignis.

Ein Volksfest allerdings, das dann den mitreißenden Auftritt der seit ihrem ersten Dachau-Besuch umformierten Band Of Horses angemessen in den Vordergrund rückt. Aufmerksam lauschen die Zuschauer dem mehrstimmigen Gesang der Band, deren Mitglieder bisweilen gleich drei einnehmende Gitarrenfiguren übereinander schichten. Dann wieder ergänzen Tasteninstrumente das Klangbild, wobei Keyboarder Ryan Monroe auch hinter den Tasten sitzend immer wieder zur Gitarre greift. Altgediente Rockmusik-Auslegungen aus einer Zeit, als Musiker noch ebensolche Bärte trugen wie Band Of Horses sie heutzutage wieder zu tragen pflegen, werden dergestalt mit gegenwärtigeren Indie-Rock-Strömungen vereint. Solche Mischung erscheint eingangs oft überraschend unprätentiös, bildet dann aber einen Nährboden, aus denen ergreifende Hymnen regelrecht in den Himmel wachsen.